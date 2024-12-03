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07:38, 3 декабря 2024Россия

В России спрогнозировали теплую зиму

Вильфанд: аномальная погода в Сибири продлится минимум неделю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости спрогнозировал, что наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов.

При этом, по его словам, в Сибири так же будет преобладать теплая погода. «Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы», — отметил метеоролог.

Он добавил, что этот прогноз относится к европейской территории России. «В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы», — заключил Вильфанд.

Ранее о приходе морозов предупредил москвичей Вильфанд. По словам синоптика, начиная с четверга, 5 декабря, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до отметки в минус два-семь градусов, а в дневные показывать от нуля до минус пяти градусов.

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