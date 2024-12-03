Мужчина съел колбаски с орехами и пережил 26-минутную остановку сердца

В Лондоне мужчина съел орехи и впал в кому после 26-минутной остановки сердца

В Лондоне, Великобритания, 25-летний мужчина с аллергией на орехи случайно съел колбаски с ними, пережил 26-минутную остановку сердца и впал в кому. Об этом пишет Daily Mail.

Джордж Кэдман-Ителл знал о своей аллергии на орехи с пяти лет. По словам его матери Луизы Кэддман, он старался избегать продукты с кешью, миндалем и грецким орехом, однако несмотря на осторожность сталкивался с серьезными приступами аллергии около 15 раз. У Джорджа часто была с собой шприц-ручка с противоаллергическим препаратом, но обычно ему хватало таблеток.

В тот день мужчина оставил шприц дома. Он гулял по Лондону, как вдруг решил купить перекус. Так в его руках оказался пакет колбасок. Он начал лакомиться ими и даже написал матери, что они вкусные. Однако спустя несколько секунд с ужасом осознал, что в колбаски были добавлены грецкие орехи. Как отмечает Луиза, ее сын из-за невнимательности не заметил надписи на упаковке, которая предупреждала о содержании в продукте орехов.

У Джорджа начался сильнейший приступ аллергии, и он побежал к дому. Там отец сделал ему укол, но было уже поздно. Сердце мужчины остановилось на 26 минут. Все это время в мозг не поступал кислород, в связи с чем произошли необратимые изменения. Прибывшие врачи реанимировали Джорджа и госпитализировали его в вегетативном состоянии. По словам его матери, все, что он может сейчас, — открывать глаза и дышать самостоятельно. «Это просто уничтожило нас», — призналась она.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас посетительницу ресторана не смогли реанимировать после того, как она попробовала любимое блюдо с новым ингредиентом. Повар решил добавить в рецепт орехи и не предупредил женщину-аллергика.