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06:11, 3 декабря 2024Силовые структуры

Назван срок вынесения приговора россиянину Тордену судом Финляндии

Суд Финляндии вынесет приговор россиянину Воиславу Тордену в марте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Приговор россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине, станет известен в марте. Об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что всего по делу запланировано 14 слушаний до 31 января. Адвокат подчеркнула, что Торден находится в тюрьме. На условия содержания он не жалуется, другие заключенные относятся к нему с уважением, отметила Мальгина.

Первый раз Торден был арестован в июле 2023 года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем.

Ранее в Финляндии Тордена признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Финский суд приговорил его к 40 суткам тюрьмы.

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