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12:00, 3 декабря 2024Экономика

Некоторых россиян захотели лишить льгот на электроэнергию

Депутат Гладких: за занятие майнингом надо лишать льгот на электроэнергию
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России следует лишать льгот тех россиян, которые используют электроэнергию для добычи криптовалюты. С соответствующей инициативой выступил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия»). Его процитировало ТАСС.

По словам парламентария, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Он напомнил, что в последнее время в РФ резко вырос интерес к криптовалютам. Однако порой майнингом занимаются люди, которым государство предоставило льготы на электроэнергию.

«Использование льгот на электроэнергию для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия», — обосновал свою позицию законодатель.

В последнем месяце 2024 года в России в два-три раза выросли продажи оборудования для майнинга. Это случилось на фоне резкого подорожания биткоина, курс которого превысил 98 тысяч долларов. При этом добыча криптовалюты стала в РФ новым драйвером роста энергопотребления. Как следствие, власти задумались об ограничениях на майнинг в отдельных регионах страны в осенне-зимний период.

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