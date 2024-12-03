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16:09, 3 декабря 2024Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал бои в зоне СВО тяжелыми и вязкими
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бои в зоне специальной военной операции идут тяжелые и вязкие, сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Обстановку на фронте он описал в беседе с «Лентой.ру», комментируя публикацию Минобороны о том, что под контроль российских войск перешло еще два села.

Ранее в ведомстве сообщили об освобождении населенных пунктов Новодаровка в Запорожской области и Романовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Это очень неплохо, потому что в любом случае каждый освобожденный населенный пункт — это продвижение, освобождение нашей территории. Это показательный момент. Сейчас тем более, видите, осень уже прошла, зима, поэтому достаточно тяжело не только врагу, но и нам в том числе

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Бои идут тяжелые, вязкие, и нельзя верить врагу порой, который, может быть, специально делает так, что вроде бы все получается. Их задача — заниматься во многом дезинформацией, что они делают согласованно. Я уже говорил не раз, что показатели того, что все получается, — это массовые сдачи врага в плен. Когда за неделю 40-50 человек — это не массовые сдачи. Надо иметь в виду, что просто так враг от нас не отступит и еще всякие могут быть выпады впереди, поэтому надо быть настороже», — поделился эксперт.

Ранее военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в интервью изданию Newsweek рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении из-за продвижения российских войск. Тенденцию он назвал тревожной, заявив, что нет никаких оснований ждать, что в декабре сложившаяся ситуация успокоится.

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