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14:54, 3 декабря 2024Силовые структуры

Осужденный за нападение на российского губернатора мужчина обжаловал приговор

Суд в Мурманске зарегистрировал жалобу на приговор по делу о покушении на Чибиса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Александр Быданов, осужденный на 13 лет за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

Жалобу на решение Апатитского суда зарегистрировал Мурманский областной суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Злоумышленник набросился на губернатора, когда он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями, и ранил его ножом в живот.

Быданова признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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