Отчаявшаяся выйти замуж женщина получила совет

За помощью к эксперту по отношениям Энни Лейн обратилась женщина, отчаявшаяся дождаться предложения выйти замуж от мужчины, с которым она вместе уже 11 лет. В письме, опубликованном изданием MLive, женщина поинтересовалась, стоит ли ей и дальше ждать предложения руки и сердца.

Автор письма рассказала, что она и ее партнер уже были в браке, поэтому поначалу отношения без юридических обязательств ее устраивали, однако со временем этот вопрос начал ее волновать. «Он живет со мной 11 лет, иногда помогает по дому и оплачивает счета. Он то работает, то нет, поэтому большая часть финансовых затрат легла на меня», — рассказала она

Она добавила, что заботилась о партнере, в то время как он часто игнорировал ее просьбы и желания. Так, в один из ее дней рождений мужчина отправился играть в гольф с друзьями. «Я была рядом, когда он лечился от рака простаты. Но теперь мне приходится бороться за остатки его внимания. Разве я не права, что хочу большего после стольких лет вместе?» — задалась вопросом женщина.

Эксперт по отношениям посоветовала автору письма разобраться в том, действительно ли для нее так важно внимание партнера и действительно ли оно сделало бы ее счастливой.

«Вы несете тяжелую ношу, заботясь о нем, его детях и своих собственных, в то время как он проводит время с друзьями. Конечно, нормально хотеть большего. Но способен ли он дать вам это, ведь у каждого человека есть свои возможности и ограничения?» — написала Лейн. При этом специалистка порекомендовала женщине рассказать партнеру о своих чувствах и вместе сходить к семейному психологу.

Ранее Лейн дала совет женщине, уставшей от мужа-алкоголика. Она сказала, что мужчина осознанно выбрал роль жертвы и алкоголь для него важнее жены.