Отец четырех отравившихся в Красноярске детей признал вину и попал на видео

Отец погибших от отравления дихлофосом в Красноярском крае детей признал вину

В Красноярском крае отец четырех погибших от отправления детей признал свою вину и попал на видео. Ролик опубликовал следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.

На видео обвиняемый находится в кабинете следователя, которая интересуется фактом признания мужчиной своей вины. На вопрос сотрудницы правоохранительных органов тот ответил положительно и сообщил, что готов дать показания.

Отцу отравившихся дихлофосом детей предъявили обвинение по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Отравление произошло 21 сентября. Экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Выяснилось, что в день трагедии дом, в котором проживала семья, обрабатывали дихлофосом.