Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей предъявили обвинение

В Красноярском крае отцу четырех отравившихся детей предъявили обвинение

В Красноярском крае отцу четырех насмерть отравившихся деструктивным ядом (инсектицидами) детей предъявили обвинение. Об этом в среду, 3 декабря, со ссылкой на региональное управление следственного комитета в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, обвиняемый признал свою в вину. Дело расследуют по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Об отравлении красноярской семьи после ужина стало известно утром 21 сентября — в этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день скончалась 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября не стало 12-летней девочки.

Позже экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества.

Как оказалось, дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, в это время дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.