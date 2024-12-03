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12:48, 3 декабря 2024Из жизни

Отправленный учиться в школу-интернат мальчик подал в суд на родителей

13-летний британец подал в суд на родителей из-за его отправки в интернат в ЮАР
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

13-летний мальчик из Великобритании обратился в суд после того, как родители оставили его в школе-интернате на другом континенте. Об этом пишет Daily Mail.

Отправленный учиться в Африку подросток, чье имя не называется, связался с Британским консульством в ЮАР и сообщил, что родители силой увезли его за границу, зачислили в школу-интернат и бросили там. По его словам, родители заставили его полететь в ЮАР под предлогом необходимости позаботиться о больном родственнике, но это оказалось обманом. Воспользовавшись услугами юристов, мальчик подал в суд на родителей за «физическое и эмоциональное оставление».

В ответ родители заявили, что живший в Лондоне ребенок связался с плохой компанией и был близок к тому, чтобы примкнуть к одной из криминальных банд. Именно поэтому они организовали его переезд в ЮАР. Подросток это отрицает. По словам адвоката родителей, у него в телефоне нашли фото ножей, а до отъезда он появлялся в школе с новыми смартфонами и в дорогой одежде. Именно школьная администрация предположила, что малолетний британец может быть вовлечен в преступную деятельность.

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Юрист подростка возразила на это, что возвращение ребенка домой не несет угрозы его жизни. А значит, если он испытывает в новом месте сильный дискомфорт, ему не нравится обучение, условия жизни и одноклассники, родители должны забрать его. В ответ на это адвокат родителей заявил, что суд должен «уважать и поддерживать решение [родителей], принятое в интересах ребенка, даже если оно не соответствует его желаниям». В настоящий момент процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника за ошибку на уроке. У мальчика диагностировали перелом челюсти.

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