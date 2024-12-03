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00:12, 3 декабря 2024Мир

Оценен риск террористической угрозы для России из-за ситуации в Сирии

Политолог Яшлавский: наступление боевиков в Сирии повышает угрозу терроризма
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress.com

Наступление боевиков из группировок под Алеппо в Сирии повышает террористическую угрозу для России. Об этом заявил политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в интервью «Ленте.ру».

«На фоне неожиданного успеха исламистов многие западные аналитики также предупреждают об угрозе "джихад-туризма" — отъезда боевиков в зону конфликта из стран Европы (...) и постсоветского пространства. Там они могут получить боевой опыт, обрасти связями и вернуться в свои страны для осуществления террора», — рассказал исследователь.

При этом Яшлавский подчеркнул, что прямой корреляции между взятием боевиками Алеппо и угрозой терактов нет. По его словам, эта угроза существует в среднесрочной перспективе из-за пропагандистской работы террористов из Сирии, в том числе в Интернете.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов сообщала, что президент Сирии Башар Асад «оказался в ловушке» из-за нежелания идти на компромиссы во внутренней и внешней политике на фоне обострения ситуации в стране. Авторы материала обращают особое внимание на провал переговоров по нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который может использовать наступление боевиков для давления на Дамаск.

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