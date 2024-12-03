Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

Песков: Путин открыт к диалогу с Шольцем, так как в этом есть смысл

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, так как в этом есть смысл и отвечает интересам Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, есть смысл продолжать контакты, возобновлять их [смысл] есть всегда. Президент неоднократно говорил о том, что остается открытым для диалога в плане достижения наших целей», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что глава немецкого правительства продолжает придерживаться деструктивной линии по затягиванию мирного конфликта на Украине.

Ранее Песков заявил, что Путин ничего не передавал в Киев через канцлера Германии Олафа Шольца, с которым недавно у российского лидера состоялся телефонный разговор. Уточнялось, что глава немецкого правительства прибыл на Украину и планирует провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.