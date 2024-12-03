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18:43, 3 декабря 2024Ценности

Певица Рита Ора кардинально сменила имидж

Певица Рита Ора вышла в свет с короткой стрижкой в стиле панк после смены имиджа
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британская певица Рита Ора вышла в свет с новой прической в стиле панк после кардинальной смены имиджа. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница посетила премию Fashion Awards 2024 в «Альберт-холле». Она предстала перед папарацци в брючном костюме, который включал в себя светло-серый оверсайз-пиджак и темно-серые брюки с широкими и удлиненными штанинами. Кроме того, звезда надела белую рубашку в полоску и галстук с красным узором, а также многочисленные массивные кольца, браслеты и серьги.

При этом артистка продемонстрировала стрижку маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы — прим. «Ленты.ру»), окрасив основную часть волос в блонд и оставив несколько коричневых прядей.

Ранее в декабре российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, также кардинально сменила имидж.

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