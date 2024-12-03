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10:07, 3 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по польским наемникам ВСУ в Ровненской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по польским наемникам ВСУ в Ровненской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла удар по военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровненской области, где, предположительно, находились наемники из Польши. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар пришелся по танкистам, часть из которых была из Польши.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области в район артиллерийских складов. По его словам, после удара произошла сильная детонация.

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