Подполье сообщило об ударе по польским наемникам ВСУ в Ровненской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по польским наемникам ВСУ в Ровненской области

Армия России нанесла удар по военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровненской области, где, предположительно, находились наемники из Польши. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области», — рассказал Лебедев.

По его словам, удар пришелся по танкистам, часть из которых была из Польши.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области в район артиллерийских складов. По его словам, после удара произошла сильная детонация.