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18:35, 3 декабря 2024Силовые структуры

Показавшая в СИЗО тату с символикой АУЕ россиянинка попала под следствие

В Приморье СК возбудил дело против женщины, показавшей в СИЗО тату с АУЕ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Приморском крае возбудили дело против 35-летней Людмилы Губжоковой, которая в СИЗО показывала подследственным свои татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с марта по октябрь фигурантка в СИЗО-3 демонстрировала другим свои запрещенные татуировки. Теперь свидетелей допрашивают следователи.

Дело возбуждено по статье 282.4 («Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений») УК РФ. Россиянке грозит до четырех лет колонии.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкеской республике (КЧР) перед судом предстанет житель за нападение на сотрудника СИЗО.

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