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02:38, 3 декабря 2024Мир

Политолог оценил значение большого чемодана Шольца во время визита в Киев

Политолог Рар: чемодан Шольца может символизировать дальнейшую помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Kay Nietfeld / Globallookpres.com

Политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» оценил значение большого чемодана канцлера Германии Олафа Шольца, с которым тот прибыл в Киев. По его мнению, этот предмет может символизировать дальнейшую помощь Украине со стороны Берлина.

Эксперт отметил, что политик стремится показаться немцам «простым и деловым человеком», поэтому появляется на встречах со старым потрепанным портфелем. В украинскую столицу он приехал с серебристым металлическим саквояжем, которым, по мнению Рара, Шольц пытается показать избирателям, что он «деловой рубаха-парень».

Также канцлер мог намекать на дальнейшую поддержку Киева, например, большими деньгами. «Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», — добавил политолог.

Ранее Зеленский раскрыл подробности длинной беседы с Олафом Шольцем, посетившим с визитом Киев. Политик назвал встречу одной из самых длинных среди двусторонних, она прошла в особом формате и продлилась более двух с половиной часов.

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