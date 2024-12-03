Посетитель бизнес-зала аэропорта сделал замечание женщине и прослыл молодцом

Посетитель бизнес-зала аэропорта в американском штате Юта сделал замечание женщине, которая громко разговаривала по телефону, и прослыл в сети молодцом. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Пассажир авиакомпании Delta рассказал, что он сидел в бизнес-зале Salt Lake City Sky Club Lounge, и одна из его попутчиц разговаривала по громкой связи с ребенком. По его словам, несмотря на большой размер помещения, все посетители все равно отчетливо слышали ее диалог. Тогда автор поста решился подойти к женщине и попросил ее надеть наушники.

«Она была шокирована, а затем сказала мне, что, по ее мнению, это было невероятно грубо с моей стороны. Я просто пожал плечами и ушел. Но она либо убавила громкость, либо все же надела наушники, потому что больше мы ее не слышали. Это успех? Или я был груб?» — задался вопросом пользователь форума с ником @RunGirl80.

Другие юзеры в комментариях похвалили мужчину за твердую позицию. «Вы были на высоте. Это не грубо просить кого-то следовать социальным нормам», «Вы не были грубы. Люди забыли, как вести себя хорошо!», «Молодец! Хотел бы я иметь смелость делать это чаще. Большую часть времени я просто ворчу и бросаю неодобрительные взгляды — так что браво вам за то, что вы более прямолинейны», — написали они.

Ранее другой пассажир этой же авиакомпании пожаловался на занявшего два места тучного попутчика и получил поддержку в сети. Мужчина признался, что из-за тесноты ему пришлось сидеть одним бедром на кресле жены, поэтому он пошел к бортпроводнику и попросил пересадить незнакомца.

