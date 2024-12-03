Отец четырех отравившихся в Красноярске детей признал вину и попал на видео

В Красноярском крае отец четырех смертельно отравившихся детей признал вину

В Красноярском крае отец четырех насмерть отравившихся детей признал свою вину и попал на видео. Ролик во вторник, 3 декабря, в своем Telegram-канале публикует следственный комитет России (СКР).

На кадрах обвиняемый находится в кабинете следователя, которая интересуется фактом признания мужчиной своей вины. На вопрос сотрудницы правоохранительных органов тот ответил положительно и подтвердил, что готов давать показания.

Отцу четырех отравившихся дихлофосом детей предъявили обвинение по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Дети отравились 21 сентября, экспертиза показала, что смерть несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Установлено, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом.