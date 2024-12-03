Путин задал раненому бойцу СВО один вопрос и попал на видео

Путин пообщался с проходящим реабилитацию бойцом СВО и попал на видео

Президент России Владимир Путин пообщался с раненым участником специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры посещения главой государства Центра инновационных технологий в ортопедии опубликовал телеканал «Центр» в Telegram.

Во время демонстрации помещений, предназначенных для реабилитации военнослужащих, президент подошел к одному из бойцов, который занимался на беговой дорожке.

«Сколько вы уже тренируетесь?» — поинтересовался Путин. «Почти год», — ответил ему солдат.

ЖЗЛ

О планах главы государства посетить учреждения, которые оказывают помощь участникам СВО, стало известно ранее 3 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого можно заменить на опубликованной «Центром» видеозаписи, отметил, что визит приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

