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16:50, 3 декабря 2024Россия

Путин задал раненому бойцу СВО один вопрос и попал на видео

Путин пообщался с проходящим реабилитацию бойцом СВО и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин пообщался с раненым участником специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры посещения главой государства Центра инновационных технологий в ортопедии опубликовал телеканал «Центр» в Telegram.

Во время демонстрации помещений, предназначенных для реабилитации военнослужащих, президент подошел к одному из бойцов, который занимался на беговой дорожке.

«Сколько вы уже тренируетесь?» — поинтересовался Путин. «Почти год», — ответил ему солдат.

ЖЗЛ

О планах главы государства посетить учреждения, которые оказывают помощь участникам СВО, стало известно ранее 3 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого можно заменить на опубликованной «Центром» видеозаписи, отметил, что визит приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

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