Путин рассказал об условии участия в программе «Время героев»

Путин об участии во «Времени героев»: надо просто попытаться пройти отбор

В рамках поездки на медицинское предприятие АО «ЦИТО» президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение и реабилитацию в медкомплексе. Он рассказал им про условие участия в программе управленческих кадров «Время героев», говорится на сайте Кремля.

По словам политика, условия участия весьма просты — главное, просто предпринять попытку пройти отбор в программу.

«Отбор проводится жесткий. Это связано с тем, чтобы люди, которые претендуют на то, чтобы заниматься управленческой деятельностью или бизнесом, имели предварительную подготовку», — заметил глава государства.

Он добавил, что набор во второй поток программы начался в ноябре этого года, а завершится уже в конце января 2025 года.

Ранее сообщалось, что участник программы «Время героев» получил должность при правительстве Санкт-Петербурга. Речь идет о капитане 2-го ранга Николае Королеве, который был принят на пост зампредседателя городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.