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14:42, 3 декабря 2024Мир

Путин заявил о понимании в мире причин украинского конфликта

Путин: все больше людей в мире понимают причины украинского конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Все больше людей в мире понимают причины начала украинского конфликта, который был развязан западными элитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами», — заявил российский лидер.

Таким образом Путин высказался в телеграмме, адресованной создателям фильма «Люди Христовы. Наше время». По словам президента, фильм вызвал резонанс, так как «никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран — Сербии и Италии, России и Украины».

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Германской Демократической Республики (ГДР) Ханс Бауэр заявил, что западные страны стремятся развязать войну с Россией, скрыв при этом свою ответственность.

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