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08:40, 3 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили опорные пункты и склады ВСУ в Курской области

В Курской области Росгвардия уничтожила склад ВСУ и опорный пункт с пулеметом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

В Курской области бойцы Росгвардии уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Росгвардия.

По данным силовиков, российским подразделениям удалось поразить позиции противника и уничтожить расчеты дронов, а также блиндаж и опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом. Кроме того силовики ликвидировали склад вооружения украинцев. В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии также выполнили задачи по прикрытию и сопровождению действий реактивных систем залпового огня (РСЗО) Минобороны России.

28 ноября росгвардейцы уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области.

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