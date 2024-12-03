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14:24, 3 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об изменении цен в торговых центрах

СТЦ: в 2025 году цены на товары и услуги в торговых центрах продолжат расти
Кирилл Луцюк

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В 2025 году цены в российских торговых центрах (ТЦ) продолжат расти, заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, это будет происходить на фоне увеличения ключевой ставки Банка России и арендной платы.

В свою очередь, основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept Александр Перемятов предположил, что 2025 году выдастся очень трудным для ТЦ. В том числе из-за ситуации с курсом валют, от которой зависит цена импортных товаров. Кроме того, из-за высоких ставок по депозитам население предпочитает сберегать, а не тратить.

Ранее появился прогноз, согласно которому в России не случится массового закрытия торговых центров, однако из-за того, что они сильно закредитованы, часть из них может перейти к банкам, а часть станет более темными и грязными.

Сами представители торговых центров назвали повышение ключевой ставки страшным сном, так как ее увеличение оборачивается ростом стоимости кредитов.

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