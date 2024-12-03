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20:57, 3 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для строительства деревянных домов

ПНИПУ: строительство деревянных домов лучше всего начинать осенью или зимой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Начинать строительство деревянных домов или бань лучше всего поздней осенью или зимой. Лучшее время для возведения таких построек назвали россиянам эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), пишет «Газета.Ru».

Конец осени и зиму ученые считают идеальным временем заготовки материала для сруба. В это время в стволе сокращается движение соков, а значит древесина менее уязвима перед грибком и вредителями. В холода опасные микроорганизмы и насекомые вымирают или впадают в спячку.

Кроме того, срубленное зимой дерево имеет меньшую влажность, оно «спит», и лишняя вода из него уходит в землю. Такая древесина сильнее защищена от усадки, гниения и коробления, подчеркнули специалисты.

Для строительства жилого дома и бани подойдут разные породы дерева. Так, для жилья лучше выбирать твердую древесину лиственницы, сосны или дуба. Осина для избы или коттеджа подойдет хуже из-за большой усадки при усыхании. А для бани стоит использовать липу и осину — они обладают низкой теплопроводностью, устойчивы к влаге и не выделяют смолу при повышении температуры.

Ранее россияне признались, что готовы переплачивать за экологичные стройматериалы. Так, более трети респондентов (32 процента) оказались готовы платить на 5 процентов больше за безопасные для планеты товары, 23 процента — на 10 процентов больше, а 9 процентов — на 15 процентов больше.

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