Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

Пермян заключил контракт с МО, ушел на СВО, был ранен и не получил ни рубля

Житель Перми ушел на специальную военную операцию (СВО), был ранен и не получил за все это время ни рубля. О случившемся с военнослужащим его жена рассказала депутату Госдумы Максиму Иванову. Парламентарий изложил всю ситуацию в Telegram.

Россиянин ушел на СВО в августе. Провоевав около двух месяцев, в октябре он получил тяжелое ранение. За все это время мужчина не получил никаких выплат — «ни за подписание контракта, ни денежного довольствия», как уточнил Иванов.

Начисления не производились из-за того, что якобы были утеряны некие документы, пояснил Иванов. Парламентарий признался, что это первый подобный случай в его практике. «С разными сталкивался ситуациями. Кому-то из бойцов не доплачивали 10 процентов, кому-то — 70 процентов. Но что бы вообще ни рубля — большая редкость», — отметил он.

Ранее боец СВО из Свердловской области получал 21 тысячу рублей за участие в спецоперации. Мужчина был призван в войска осенью 2022-го года.