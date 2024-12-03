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08:26, 3 декабря 2024Россия

Россиянин прицепил собаку к машине и протащил по дороге

Житель Амурской области прицепил собаку к машине и протащил по дороге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Видео: Amur Mash / Telegram

Житель села Грибское Амурской области прицепил собаку к машине и протащил по дороге. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На представленном ролике видно, как владелец Nissan Navara двигается по заснеженной дороге с привязанным к авто животным. Пес двигает лапами и не может освободится.

Как выяснило издание, другие автомобилисты сделали мужчине замечание. Он не стал их слушать — закинул обессиленное животное в салон и уехал. Сотрудники полиции уже начали разбираться в произошедшем.

Пикап, тащивший тело обессиленной собаки, принадлежит бывшему начальнику службы пожаротушения Амурской области, пишет Amur Mash. Собаку после издевательств спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током.

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