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17:50, 3 декабря 2024Ценности

Россиянкам назвали необходимую модную одежду на зиму

Стилист Сабина Мухотасова посоветовала носить дубленки и платья-свитеры зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Freepik

Стилистка Сабина Мухотасова назвала россиянкам необходимую модную одежду на зиму. Ее комментарий публикует журнал Marie Claire.

В текущем сезоне эксперт посоветовала носить дубленки и шубы из экомеха, а также платья-свитеры с воротником-стойкой и свитеры с высоким воротником. В то же время следует включить в гардероб рубашки свободного кроя и прямые джинсы с завышенной талией.

Кроме того, актуальными для создания базового образа будут высокие кожаные сапоги, однотонные вязаные шапки без декора и длинные шарфы, отметила специалистка.

В ноябре стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой.

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