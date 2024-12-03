Россиянкам назвали необходимую модную одежду на зиму

Стилист Сабина Мухотасова посоветовала носить дубленки и платья-свитеры зимой

Стилистка Сабина Мухотасова назвала россиянкам необходимую модную одежду на зиму. Ее комментарий публикует журнал Marie Claire.

В текущем сезоне эксперт посоветовала носить дубленки и шубы из экомеха, а также платья-свитеры с воротником-стойкой и свитеры с высоким воротником. В то же время следует включить в гардероб рубашки свободного кроя и прямые джинсы с завышенной талией.

Кроме того, актуальными для создания базового образа будут высокие кожаные сапоги, однотонные вязаные шапки без декора и длинные шарфы, отметила специалистка.

В ноябре стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой.