Российская полиция ликвидировала в регионах страны украинскую сеть криптоматов

Волк: полиция накрыла в регионах России сеть криптоматов украинских мошенников

Российская полиция ликвидировала действовавшую в регионах страны украинскую сеть криптоматов, куда обманутые граждане вносили свои сбережения. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Лидер преступной группировки уроженец Украины со своими подручными установили более 20 криптоматов в ряде регионов России. Под влиянием телефонных мошенников россияне вносили в терминалы свои деньги, которые поступали на криптокошельки украинских аферистов. Эти средства украинец обналичивал и отправлял своим кураторам на родине.

В полиции считают, что от украинских мошенников пострадали свыше 150 человек. Среди них участник специальной военной операции, который проходит в Москве реабилитацию после полученного ранения. По указанию мошенников он перевел им свыше 2,5 миллиона рублей под предлогом сохранения средств на якобы безопасном счете.

У задержанных прошли обыски, у главаря группировки изъята консоль администратора, с которой управлялись криптоматы, а также сами терминалы, находившиеся в Москве, крупные суммы наличных, мобильные телефоны.

2 декабря сообщалось, что студентка из Москвы испугалась возбуждения уголовного дела и передала мошенникам 50 миллионов рублей. Распознать злоумышленников смогла ее бабушка.