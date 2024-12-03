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07:41, 3 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала самую безопасную для соотечественников страну

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша назвала Узбекистан самой безопасной и дружелюбной для соотечественников страной. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор объяснила, что в Узбекистане нет карманников, а местные жители всегда готовы прийти на помощь. При этом уровень преступности в этой стране настолько низкий, что девушки могут поздно вечером гулять в одиночку по улицам и чувствовать себя в безопасности.

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«Эта страна идеальна для тех, кто ценит искренность, простоту и доброту людей. Здесь каждый прохожий человек улыбается вам не из вежливости, а от всей души, когда узнает, что вы приехали из России», — рассказала она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.

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