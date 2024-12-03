Российские рыбаки пойдут под суд за вылов тайменя и хариусов

На Алтае за вылов тайменя и хариуса задержали двух браконьеров

В Алтайском крае предстанут перед судом два российских рыбака, занимавшихся незаконным выловом краснокнижной рыбы. Об этом во вторник, 3 декабря, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, браконьеров задержали в сентября во время рейдовых мероприятий охраны водных биоресурсов на реке Чарыш. Когда нарушители вышли на берег, инспекторы вместе с полицейскими досмотрели их лодку, в которой оказались четыре особи тайменя — рыбы, которая занесена в Красную книгу России. Также улов насчитывал 12 щук, 4 налима и 13 хариусов.

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации превысил 177 тысяч рублей.

31 июля сообщалось, что дочерние предприятия «Роснефти» в рамках программы сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в июле выпустили в реки и водоемы России более 8,3 миллиона рыбной молоди.