Российский танк с подбитой башней помог прорвать оборону ВСУ

МО РФ: танк Т-72Б3 с подбитой башней помог прорвать оборону ВСУ

Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» с подбитой башней помог прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

Боевая машина получила многочисленные повреждения от снарядов и FPV-дронов, один из них повредил поворотный механизм башни.

Тем не менее, экипаж продолжил выполнять боевую задачу по прорыву укрепленной обороны ВСУ и прикрывал штурмовые подразделения российских войск, не бросив боевых товарищей.

Командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки противника, оператор-наводчик ефрейтор Алексей Клементьев давал указания мехводу сержанту Владимиру Замаруеву и сам в нужном месте подворачивал сломанную башню для более точного выстрела.

Командир танка рассказал, что действовать пришлось по обстановке, экипаж работал как на самоходной артиллерийской установке: «доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу». Военным удалось поразить укрепленные пулеметные позиции и блиндажи ВСУ, а также подавить очаги сопротивления противника.

Накануне в Минобороны сообщили, что потери Вооруженных сил Украины с начала вторжения в Курскую область превысили 37 тысяч солдат, за минувшие сутки они составили более 250 человек.