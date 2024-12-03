Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 3 декабря 2024Россия

Российский танк с подбитой башней помог прорвать оборону ВСУ

МО РФ: танк Т-72Б3 с подбитой башней помог прорвать оборону ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» с подбитой башней помог прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

Боевая машина получила многочисленные повреждения от снарядов и FPV-дронов, один из них повредил поворотный механизм башни.

Тем не менее, экипаж продолжил выполнять боевую задачу по прорыву укрепленной обороны ВСУ и прикрывал штурмовые подразделения российских войск, не бросив боевых товарищей.

Командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки противника, оператор-наводчик ефрейтор Алексей Клементьев давал указания мехводу сержанту Владимиру Замаруеву и сам в нужном месте подворачивал сломанную башню для более точного выстрела.

Командир танка рассказал, что действовать пришлось по обстановке, экипаж работал как на самоходной артиллерийской установке: «доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу». Военным удалось поразить укрепленные пулеметные позиции и блиндажи ВСУ, а также подавить очаги сопротивления противника.

Накануне в Минобороны сообщили, что потери Вооруженных сил Украины с начала вторжения в Курскую область превысили 37 тысяч солдат, за минувшие сутки они составили более 250 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      48-летняя звезда «Клона» порадовала фанатов снимками в купальниках

      Врач раскрыл два правила защиты от цистита после секса

      Российский танк с подбитой башней помог прорвать оборону ВСУ

      Депутат Рады обвинил Зеленского в нежелании признавать собственные ошибки

      Спецназ начал разгон митинга у госуниверситета в Тбилиси

      Вероятность захвата террористами власти в Сирии оценили

      Священник оказался клиентом нелегального борделя

      В Польше призвали ввести пошлины на один вид продукции из России

      Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше