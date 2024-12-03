В России отреагировали на обещание Зеленского пригласить страну на второй саммит мира

Депутат Чепа назвал обещание Киева пригласить РФ на саммит мира популистским

Обещание президента Украины Владимира Зеленского пригласить Россию на второй саммит мира носит исключительно популистский характер, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер пообещал в интервью японскому изданию Kyodo News, что Киев пригласит Россию на второй саммит мира, как просят партнеры.

«Думаю, что сам подход, наверное, не совсем правильный. Первый саммит, который прошел без России, не имел никаких результатов, кроме популистских шагов и пиара Зеленского. Мы готовы обсуждать мирные инициативы. Подыгрывать кому-то, кто имитирует эти мирные инициативы, — мы не будем. Вопрос, который обсуждал Зеленский с японскими журналистами, носит только популистский характер и не более того. Если мы увидим действия, направленные на стремление к миру, если мы услышим предложения, которые будут отвечать тем принципам, о которых мы говорили в 2021 году, в 2022 году, то мы примем участие в любых переговорах», — прокомментировал депутат.

До этого глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.

