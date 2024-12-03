Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 3 декабря 2024Бывший СССР

Шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа оценили

Полковник Матвийчук усомнился в шансах ВСУ долго удерживаться в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживаться в Курской области, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы Киева удержаться в приграничном российском регионе до инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

«С точки зрения военной там практически все решено. Они несут критические потери, выбита техника, практически изолированы районы расположения частей, сорваны ротации, логистика не позволяет ввиду распутицы и больших потерь восстанавливать боеспособность», — объяснил специалист.

Я полагаю, что эта группировка обречена и она будет уничтожена в угоду политических амбиций [президента Украины Владимира] Зеленского

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

По мнению собеседника «Ленты.ру», желание выстоять до официального вступления в должность главы США Дональда Трампа не носит никакой военной составляющей, а связано лишь с политикой.

«Это желание Зеленского в угоду США создать политический и информационный шум, что Украина удерживает территории Российской Федерации, и на основе этого попытаться предложить Трампу какую-то новую игру», — полагает он.

Как пишет «Би-би-си», украинские силы получили приказ держаться в Курской области до вступления в должность президента США Дональда Трампа. По словам одного из источников издания из числа военнослужащих ВСУ, эти территории в дальнейшем власти планируют обменять.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Глава СПЧ оценил избиение человека сыном Кадырова словами «не надо было провоцировать»

      Житель российского региона получил ранение в результате атаки беспилотника

      Российский командир рассказал о переодетых в гражданских диверсантах ВСУ в Курской области

      Глава СПЧ одним словом оценил свою работу с правами человека в Чечне

      Шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа оценили

      Еще два российских футболиста РПЛ попали в базу «Миротворца»

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше