Полковник Матвийчук усомнился в шансах ВСУ долго удерживаться в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживаться в Курской области, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы Киева удержаться в приграничном российском регионе до инаугурации нового президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

«С точки зрения военной там практически все решено. Они несут критические потери, выбита техника, практически изолированы районы расположения частей, сорваны ротации, логистика не позволяет ввиду распутицы и больших потерь восстанавливать боеспособность», — объяснил специалист.

Я полагаю, что эта группировка обречена и она будет уничтожена в угоду политических амбиций [президента Украины Владимира] Зеленского Анатолий Матвийчук полковник в отставке

По мнению собеседника «Ленты.ру», желание выстоять до официального вступления в должность главы США Дональда Трампа не носит никакой военной составляющей, а связано лишь с политикой.

«Это желание Зеленского в угоду США создать политический и информационный шум, что Украина удерживает территории Российской Федерации, и на основе этого попытаться предложить Трампу какую-то новую игру», — полагает он.

Как пишет «Би-би-си», украинские силы получили приказ держаться в Курской области до вступления в должность президента США Дональда Трампа. По словам одного из источников издания из числа военнослужащих ВСУ, эти территории в дальнейшем власти планируют обменять.