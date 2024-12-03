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02:38, 3 декабря 2024Мир

Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии

Пентагон: военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

По его словам, американские и российские силы в стране «действуют географически довольно близко друг к другу». Он ответил на вопрос о том, контактировали ли Москва и Вашингтон по каналу связи в военной сфере относительно Сирии.

«Командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией "Непоколебимая решимость" — использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи», — указал Райдер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о работе каналов деконфликтинга между Россией и США в стране.

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