Пентагон: военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии

Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

По его словам, американские и российские силы в стране «действуют географически довольно близко друг к другу». Он ответил на вопрос о том, контактировали ли Москва и Вашингтон по каналу связи в военной сфере относительно Сирии.

«Командующий Совместной объединенной оперативной группой — операцией "Непоколебимая решимость" — использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи», — указал Райдер.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о работе каналов деконфликтинга между Россией и США в стране.