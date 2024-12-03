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14:17, 3 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

В Саратове возбудили уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУ СК России по Саратовской области

В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения лестничного пролета в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено дело по статье 238 («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 3 декабря в аварийном многоквартирном доме в 1-м Кавказском тупике частично обрушился лестничный пролет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что В российском городе в жилом доме обрушился лестничный пролет.

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