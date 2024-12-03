СК возбудил уголовное дело из-за обрушения лестничного пролета в доме в российском городе

В Саратове следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения лестничного пролета в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено дело по статье 238 («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.
По данным следствия, 3 декабря в аварийном многоквартирном доме в 1-м Кавказском тупике частично обрушился лестничный пролет.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям ответственных лиц.
Ранее сообщалось, что В российском городе в жилом доме обрушился лестничный пролет.