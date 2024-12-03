Политолог Колчин: окончание СВО потребует пересмотра основных подходов

Информацию о том, что Украина может начать переговоры о завершении конфликта в 2025 году, прокомментировал «Царьграду» политолог Петр Колчин. Он подчеркнул, что специальная военная операция (СВО), начатая Россией, — это процесс, который имеет объективное начало и объективный конец.

Специалист пояснил, что завершение конфликта может произойти как в следующем году, так и позже, но это в любом случае произойдет.

«Россия достигнет целей спецоперации, обозначенных президентом, ликвидирует угрозы на своих границах и добьется крепкого мира в Восточной Европе», — указал он, отметив, что поступающая информация о подготовке к этому чиновников не просто проработка какого-то сценария, а «здравый менеджмент-подход».

Колчин добавил, что для достижения победы в конфликте все уровни власти в какой-то мере мобилизовали свой потенциал. В том числе в экономике и информационной работе. В этой связи окончание спецоперации потребует определенного пересмотра основных подходов.

При этом политолог пояснил, что завершение СВО не будет означать конец глобального противоборства.

«Сохранятся санкции, сохранится идеологическая и информационная война. Поэтому говорить, что стоит ждать каких-то кардинальных перемен, не стоит. Вызовов еще огромное количество. На разных фронтах», — подытожил Колчин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операции будет продолжаться до полного достижения заявленных целей.