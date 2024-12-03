В Кремле высказались о продолжении СВО

Песков: СВО будет продолжаться до достижения всех целей

Специальная военная операции (СВО) будет продолжаться до полного достижения заявленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На продолжительность конфликта оказывает влияние Европа, которая по-прежнему придерживается взятого некогда деструктивного курса, отметил представитель Кремля.

В 2022-м году в видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Владимир Зеленский допустил прекращение огня в зоне конфликта. Для этого необходимо «взять под зонтик НАТО» ту территорию, которая находится под контролем украинских властей, пояснил он.