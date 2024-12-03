Стало известно о смерти на СВО студента МГУ

Стало известно о смерти на СВО взявшего академический отпуск студента МГУ

Стало известно о смерти на специальной военной операции (СВО) студента МГУ Ивана Харламычева. О том, что он не вернулся из боя, сообщил Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Второкурсник учился на историческом факультете. Для того чтобы отправиться в зону боевых действий, он взял академический отпуск. В зоне СВО он служил в разведывательном подразделении, в ходе одного из боев он сумел обезоружить отряд противника.

Об обстоятельствах смерти Ивана Харламычева не сообщается. Командование представило его к ордену Мужества.

2 декабря стало известно о смерти на СВО бывшего священника из Рязанской области, который принял ислам. Он проходил службу в добровольческом подразделении «Ахмат».