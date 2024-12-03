Стало известно о возможности отменить военное положение в Южной Корее

Yonhap: парламент Южной Кореи может отменить решение о военном положении

Национальная ассамблея (парламент) Республики Корея может отменить решение президента страны Юн Сок Еля о военном положении в стране. Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, согласно законодательству президент Южной Кореи может вводить в стране военное положение в случае чрезвычайной ситуации или для обеспечения общественного порядка. Однако парламент большинством голосов может отменить решение президента. Подчеркивается, что 170 из 300 мест в законодательном органе страны принадлежат оппозиционной фракции «Тобуро».

Ранее войска командования военным положением в Южной Корее начали заходить в здание парламента Республики Корея. Военные попытались зайти в главное здание Национальной ассамблеи.