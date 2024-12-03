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15:08, 3 декабря 2024Спорт

УЕФА наказал польский клуб за оскорбительные баннеры о Лукашенко

УЕФА оштрафовал польскую «Легию» за оскорбительные баннеры о Лукашенко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал польский клуб «Легия» за оскорбительные баннеры о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Об этом сообщает Przeglądzie Sportowym Onet.

По информации источника, клуб оштрафовали на 17,5 тысячи евро. В УЕФА посчитали, что баннеры на трибуне не соответствовали характеру спортивного мероприятия.

Баннер был вывешен польскими фанатами на матче общего раунда Лиги конференций с минским «Динамо». Встреча, прошедшая 7 ноября в Варшаве, завершилась победой «Легии» со счетом 4:0.

Ранее «Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер болельщиков кипрской «Омонии» про освобождение Варшавы Красной армией. Они назвали плакат искажающим правду.

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