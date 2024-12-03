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13:51, 3 декабря 2024Из жизни

Уехавшая учиться на Кипр россиянка пожаловалась на недостаток одного продукта в магазинах

«Лента.ру»: переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на недостаток колбасы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yorgos Karahalis / Reuters

Россиянка, уехавшая учиться на Кипр, призналась, что скучает по российской колбасе. О недостатке некоторых продуктов в местной кухне она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Вита Василькова учится на втором курсе Международного университета Кипра. Она переехала за границу, потому что хотела посмотреть мир. Кипр девушка выбрала за его расслабленность и сейчас живет в северной его части, городе Никосия.

По словам девушки, киприоты отлично готовят мясо, в особенности курицу, которой в стране больше всего. Россиянка объяснила, что найти можно и говядину, но не свинину и индейку. Василькова пожаловалась, что из-за этого на Кипре существует проблема с покупкой вкусной колбасы. «В России ты можешь прийти в магазин и потеряться в разнообразии колбас. А здесь колбаса из курицы, и она просто отвратительная», — отметила она.

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Василькова рассказала, что в Никосии есть магазин русских продуктов «Три медведя». «Это мое место отрады», — призналась девушка. В нем она любит покупать крабовые палочки, хлеб, пирожное «Картошка» и пряники.

Зато, по словам россиянки, на Кипре очень дешевые фрукты и овощи. Однажды зимой ей удалось купить лимон за два рубля. Василькова также отметила, что на Кипре распространена турецкая кухня. Киприоты любят рис, а из супов предпочитают супы-пюре.

Ранее россиянин, четверть века проживший в США и Канаде, рассказал об особенностях американской еды и сравнил ее с русской. Он отметил, что большая часть иностранных блюд безвкусная, а местные рестораны предлагают слишком маленький выбор.

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