Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

Марочко: украинские наемники в Харькове меняют места дислокации

Наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) меняют места дислокации в Харькове, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные изучали перемещения украинских военных, дислоцирующихся в Харькове.

«Отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили», — подчеркнул Марочко. Места базирования иностранцы покидают ночью.

Ранее мобилизованные солдаты ВСУ пожаловались на плохое снабжение продовольствием.