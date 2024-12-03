Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

Наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) меняют места дислокации в Харькове, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, российские военные изучали перемещения украинских военных, дислоцирующихся в Харькове.
«Отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили», — подчеркнул Марочко. Места базирования иностранцы покидают ночью.
Ранее мобилизованные солдаты ВСУ пожаловались на плохое снабжение продовольствием.