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07:43, 3 декабря 2024Бывший СССР

Наемники ВСУ поменяли места дислокации в Харькове

Марочко: украинские наемники в Харькове меняют места дислокации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) меняют места дислокации в Харькове, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные изучали перемещения украинских военных, дислоцирующихся в Харькове.

«Отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили», — подчеркнул Марочко. Места базирования иностранцы покидают ночью.

Ранее мобилизованные солдаты ВСУ пожаловались на плохое снабжение продовольствием.

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