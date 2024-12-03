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16:23, 3 декабря 2024Моя страна

«Умные» мосты появились в российском регионе

На Северном Кавказе оборудуют «умные» мосты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Северо-Кавказском федеральном регионе начали оборудовать мосты «умными» системами для контроля гололедицы. Как сообщает ТАСС, такой мост уже появился в Кабардино-Балкарии.

По словам начальника Упрдор «Кавказ» Александра Лукашука, на мостах устанавливают специальные датчики, при наступлении отрицательных температур они реагируют на изменение температуры дорожного покрытия. «Также видеокамера фиксирует, присутствуют ли осадки на искусственном сооружении и, соответственно, дает команду распределять противогололедный материал», — объяснил он. Подобные сооружения также оснащены антивандальной системой.

В Кабардино-Балкарии «умный» мост открыт в Баксанском районе. Расположенный на федеральной трассе «Кавказ» путепровод капитально отремонтировали и расширили до четырех полос.

Ранее сообщалось, что в Дагестане жители 17 сел, расположенных в Цумадинском районе, собрали деньги и построили дорогу к заброшенному источнику. Целебная вода под названием «Инхокваринская регьу» богата йодом, и раньше ее можно было приобрести в магазинах. Однако дойти до скважины мог только хорошо подготовленный человек.

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