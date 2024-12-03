В ЕС остереглись «вооруженной до зубов» Украины

Politico: в ЕС остерегаются вооружать Украину «до зубов»

В Европейском союзе (ЕС) скептически относятся к «израильской модели» урегулирования конфликта на Украине, в рамках которой Киеву будет передано большое количество вооружений. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что модель имеет существенные недостатки, так как Украины может стать государством, живущим «в постоянной опасности войны» и может отпугнуть инвестиции в страну. В ЕС также остерегаются, что нестабильная, но хорошо вооруженная Украина будет представлять опасность.

«Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?» — задался вопросом в разговоре с Politico неназванный европейский дипломат.

Ранее в МИД Украины заявили,что единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. В Киеве сочли неприемлемой замену членства в НАТО другими видами гарантий безопасности. Согласно тексту заявления, такое решение принято из-за «горького опыта Будапештского меморандума». 5 декабря 1994 года этот документ лишил Украину ядерного оружия.