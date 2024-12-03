В Госдуме отреагировали на послание Шольца Путину словами «Leopard будут и дальше гореть»

Депутат Госдумы Белик назвал лишенным смысла пассажем послание Шольца Путину

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал послание канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки. Об том пишет РИА Новости.

Ранее Шольц заявил, что Киев продолжит получать поддержку от Берлина. «Мы в этом [конфликте] надолго», — передал канцлер президенту России.

Белик считает, что эти слова не несут ничего нового, так как поставки оружия Украине не изменят ситуации в зоне специальной военной операции. «Немецкие Leopard будут и дальше гореть на чужой для них земле, а немцы будут и дальше страдать от сложностей внутри страны и называть Шольца худшим канцлером в истории Германии», — отреагировал на ситуацию депутат.

Парламентарий также обратил внимание, что послание Шольца было размещено в соцсети X. «Почему в соцсети? Видимо, на другой формат у немецкого канцлера не хватило смелости», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что у Германии много своих проблем, включая экономический кризис, инфляцию и безработицу, однако Шольц уделяет внимание поддержке президента Украины Владимира Зеленского, направляя помощь Украине, и «предпочитает не слышать» сограждан, недовольных этим. «Его же показательная твердость в поддержке Киева рискует разбиться о гиперзвуковые аргументы со стороны нашей страны», — заключил депутат Госдумы.

3 декабря послание Шольца Путину также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля считает, что подобные заявления делаются лидерами Евросоюза ежедневно. По его словам, некоторые из них намеренно провоцируют затягивание конфликта на Украине и продолжают деструктивную линию.