Политолог Ципис: Израиль не собирался следовать «перемирию Байдена»

Израиль не планировал следовать перемирию, о котором объявил действующий глава США Джо Байден, причем в Белом доме знали об этом. Так, Тель-Авив получил возможность ударить по ослабленной «Хезболле», а у Вашингтона появился план по свержению президента Сирии Башара Асада, сообщил в беседе с газетой «Взгляд» израильский политолог Саймон Ципис.

По его словам, израильское руководство никак не заинтересовано в предложенном Байденом перемирии, поскольку главными целями страны все еще являются уничтожение «Хезболлы» и ослабление Ирана. На пути к этому не может быть и речи о временной остановке боевых действий, заметил эксперт.

«В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке — падение режима Каддафи, "Арабская весна". И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена "Хезболла". А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», — пояснил политолог.

Ципис добавил, что перемирие на Ближнем Востоке возможно лишь при заинтересованности в этом демократов в США. Также этому поспособствовала оппозиционная партия, а Израиле, которая положила бы конец военной операции в Газе, подытожил специалист.

Ранее в Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН. К тому призвал генеральный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Ирана Казем Гариб-Абади.