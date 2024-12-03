В Конгрессе США раскритиковали новый пакет помощи Украине

Конгрессвумен Грин раскритиковала новую помощь Киеву, напомнив об американцах

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала новый пакет помощи Украине, о котором сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Она прокомментировала его пост в соцсети X о том, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов.

Политик от Республиканской партии напомнила об интересах американцев, призвав власти обратить внимание на собственное население.

«Америка снова последняя! Эти деньги следует потратить на помощь людям в Западной Северной Каролине, которые остались без крова и спят в палатках!» — подчеркнула Тейлор-Грин.

Ранее Пентагон подсчитал, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов.

