В России грузинского наемника объявили в международный розыск

Прокуратура ДНР: грузинский наемник Темур Элиава объявлен в международный розыск

В России объявили в международный розыск 37-летнего наемника из Грузии Темура Элиава. Об этом сообщает ТАСС.

Суд заочно арестовал иностранца. Он проходит обвиняемым по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Его дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в марте 2022 года Элиава приехал на территорию Украины, чтобы воевать на ее стороне против Российской армии. За это мужчина получил вознаграждение эквивалентное более чем 2,3 миллиона рублей.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Грузии Давида Кукчишвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).