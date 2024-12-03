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06:18, 3 декабря 2024Бывший СССР

В России назвали признаки завершения украинского конфликта

Депутат Чепа указал на приближение завершения украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Россия видит признаки приближающегося завершения украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он назвал заявления ряда американских политиков о необходимости прекращения военной поддержки Украины и выводы аналитиков НАТО.

«Я не считаю шагом в сторону урегулирования визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай. Вряд ли продолжающиеся поставки оружия из Германии на Украину, заявления о продолжающейся поддержке могут служить миру. Это больше похоже на некую игру. Но мы видим другие признаки приближение завершения конфликта», — сказал политик.

Он напомнил о заявлениях ряда американских политиков, говорящих о необходимости урегулирования, о прекращении поставок оружия Киеве. Также Чепа указал на выводы аналитиков НАТО, указывающих на то, что в отсутствии мобилизации на Украине любые поставки оружия будут бессмысленными.

«Мобилизация же чревата окончательной потерей и так низкого рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, события на фронтах говорят о том, что, если Киев не предпримет определенных шагов, продолжит шантажировать Запад и Россию, поддержка прекратится. Все это говорит о том, что конфликт обязательно завершится мирными переговорами. И, скорее всего, именно по тому сценарию, о котором говорил российский президент», — заключил Чепа.

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Ранее Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Параллельно с этим стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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