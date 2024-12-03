Сенатор Карасин: Британия хочет контролировать переговорный процесс по Украине

Великобритания хочет контролировать переговорный процесс по Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о желании Лондона создать для Киева сильную позицию для мирного диалога.

«Замыслы англичан по вопросам ведения переговоров всегда трудно предсказуемы и трудно просчитываемы. Это люди, которые очень педантично и иногда цинично относятся к любым переговорам. Если они хотят создать максимально выгодные условия для Киева, это означает, что они говорят Киеву, что они на его стороне и будут всегда во что бы то ни стало отстаивать его политические, военные, финансовые и другие интересы», — поделился мнением сенатор.

Для нас и вообще для международного сообщества это значит, что Лондон хочет быть душеприказчиком нынешнего Киевского режима и все, что будет происходить дальше в сфере переговоров о прекращении огня или о мирном урегулировании, будет проводиться под неусыпным вниманием Великобритании Григорий Карасин российский сенатор

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер Великобритания стремится создать максимально сильные позиции Украины на возможных переговорах с Россией по вопросу завершения военного конфликта. «Мы хотим, чтобы Киев мог обеспечить прочный мир на своих условиях, гарантирующий безопасность, независимость и право выбирать собственное будущее», — сказал он.