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13:48, 3 декабря 2024Россия

В России высказались о желании Британии создать сильную позицию для Украины на переговорах

Сенатор Карасин: Британия хочет контролировать переговорный процесс по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Великобритания хочет контролировать переговорный процесс по Украине, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о желании Лондона создать для Киева сильную позицию для мирного диалога.

«Замыслы англичан по вопросам ведения переговоров всегда трудно предсказуемы и трудно просчитываемы. Это люди, которые очень педантично и иногда цинично относятся к любым переговорам. Если они хотят создать максимально выгодные условия для Киева, это означает, что они говорят Киеву, что они на его стороне и будут всегда во что бы то ни стало отстаивать его политические, военные, финансовые и другие интересы», — поделился мнением сенатор.

Для нас и вообще для международного сообщества это значит, что Лондон хочет быть душеприказчиком нынешнего Киевского режима и все, что будет происходить дальше в сфере переговоров о прекращении огня или о мирном урегулировании, будет проводиться под неусыпным вниманием Великобритании

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер Великобритания стремится создать максимально сильные позиции Украины на возможных переговорах с Россией по вопросу завершения военного конфликта. «Мы хотим, чтобы Киев мог обеспечить прочный мир на своих условиях, гарантирующий безопасность, независимость и право выбирать собственное будущее», — сказал он.

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